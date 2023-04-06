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Сегодня, 21:10

Юки Цунода: «Альфа Таури» нужно ехать без крыла в Баку из-за жуткой скорости на прямых»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода указал на главную проблему машины команды сезона-2023.

«Спринт в Баку будет безумием. В то же время на «Гран-при Австралии» я испытывал огромное лобовое сопротивление, и скорость на прямых была жуткой. Так что в Баку нам нужно как минимум ехать без крыла или что-то вроде того, чтобы максимизировать скорость на прямых», — приводит слова Цуноды Autosport.

Юки также подвел итоги гонки в Мельбурне. Японец принес команде первое в сезоне очко.

«Потенциально я мог финишировать пятым. Инциденты случились позади меня, потому что я провел, можно сказать, мегастарт и в первом повороте обогнал шесть машин, что-то в таком духе. Так что я мог оказаться шестым или пятым даже без аварий. Я немного расстроился, но что есть, то есть. Десятое место — безусловно, позитивный итог», — отметил Цунода.

Четвертый этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет с 28 по 30 апреля в Баку (Азербайджан).

Формула-1
Альфа Таури
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