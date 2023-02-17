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Сегодня, 12:54

Окон: «Все было плохо: даже во время пешей прогулки сердечный ритм начинал зашкаливать»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, как восстанавливался после заболевания.

У француза диагностировали легочное заболевание, которое оказалось неожиданно серьезным.

«Я полтора месяца практически не мог заниматься в зале. Мне просто не удавалось выйти на необходимый уровень.

Сейчас я чувствую себя уже хорошо. Но убедился, что эти вирусы очень сильны, и с ними следует соблюдать осторожность.

Во время болезни я пробовал делать какие-то упражнения, но все было плохо: даже во время пешей прогулки сердечный ритм начинал зашкаливать.

Из-за этого я начал всерьез волноваться, пытался восстановиться как можно быстрее и вернуться к полным нагрузкам, но долгое время ничего не происходило. Ситуация не менялась, и я стал всерьез переживать. И только потом наступило резкое улучшение», — цитирует Окона Motorsport.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.

Альпин
Эстебан Окон
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