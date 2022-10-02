Фернандо Алонсо: «Я потерял 60 очков из-за механических проблем в 2022 году»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал очередной сход, который случился с ним на «Гран-при Сингапура».

«Я уже потерял 50 очков в этом сезоне из-за механических проблем. Сегодня еще десять — в итоге 60. Прибавьте 60 к моим 59 очкам — это другая лига.

Я горжусь своим выступлением. Я гоняюсь на очень высоком уровне. Но мы не финишируем, когда едем в очках. Я не могу это изменить», — цитирует Алонсо Sky Sports.

На «Гран-при Сингапура» двукратный чемпион мира стал рекордсменом по количеству гонок в «Формуле-1».