Пилот «Альпин» Гасли: «Это будут нелегкие две недели, но мы подойдем к гонкам в лучшей форме»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал, в каком состоянии команда подходит к «Гран-при Сингапура» и «Гран-при Японии».

«Как команда мы действительно испытали взлеты и падения в гонках на последних двух этапах. Подиум в Зандворте был полностью заслужен, у нас там был хороший пакет настроек, чтобы побороться за солидные очки. Мы ожидали, что в Монце будет непросто, и, к сожалению, нам не хватило эффективности для борьбы. На прошлой неделе у нас был очень продуктивный день на симуляторе, и я думаю, что к следующим двум гонкам, где мы надеемся заработать очки, подойдем в лучшей форме. Это будут нелегкие две недели на двух совершенно разных трассах с очень разными требованиями и условиями, но я готов к этому и, конечно, с нетерпением жду возможности выехать туда и участвовать в гонках», — заявил гонщик.

На «Гран-при Нидерландов», который прошел 27 августа, Гасли занял 3-е место. В Италии он стал 15-м. На данный момент 27-летний француз занимает 10-ю строчку в общем зачете «Формулы-1», имея в активе 37 очков. В Кубке конструкторов «Альпин» располагается на 6-й позиции (73 очка).

Этап в Сингапуре состоится с 15 по 17 сентября, а этап в Японии — с 22 по 24 сентября.