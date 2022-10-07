Окон вспомнил, как возвращался в паддок «Формулы-1» на метро во время «Гран-при Сингапура»

Французский пилот Alpine Эстебан Окон вспомнил о случае, когда ему пришлось возвращаться в паддок на метро после своего схода во время «Гран-при Сингапура».

26-летний гонщик был вынужден остановиться на трассе после отказа силовой установки на 28-м круге. Инцидент случился на 13-м повороте. Та часть городской трассы «Марина Бей» была самой удаленной от боксов, поэтому вернуться к команде было проблематично.

«Я даже не успел выехать на трассу на сликах — все сменили шины примерно через десять кругов после моего схода — когда я ехал на метро! В Сети есть несколько фото.

Я остановился в самой дальней точке трассы, поэтому чтобы вернуться в паддок, решил поехать на метро. В шлеме и гоночном комбинезоне. Я пошел туда с маршалом. Ушло на это около 25 минут", — приводит слова Окона autosport.ru.

Эстебан Окон выступает в «Формуле-1» с 2016 года.