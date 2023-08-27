Алонсо: «Гонка в Зандворте получилась весьма интенсивной — в дождевых условиях мы оказались быстры»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги «Гран-при Нидерландов». Он стал вторым в гонке.

«Гонка получилась весьма интенсивной — и очевидно, что в дождевых условиях мы оказались быстры. Возможно, мы на один круг опоздали с моментом проведения пит-стопа, но сегодня машина в любом случае просто летела. В таких условиях тебе нужна машина, которой ты полностью доверяешь — и сегодня я своей машине доверял. Возможность разделить подиум с Максом и Пьером — это правда особенный момент», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Нидерландов». Для него это девятая победа подряд в 2023 году. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с Себастьяном Феттелем, который становился победителем девяти этапов «Формулы-1» подряд в сезоне-2013.