Алонсо: «Я бы с радостью оказался в команде, способной бороться за титул, но для меня места не нашлось»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что переход в британскую команду был для него лучшим вариантом, учитывая нынешнюю ситуацию.

«Конечно, я бы с радостью оказался за рулем машины, способной бороться за титул, но в таких командах места для меня не нашлось.

Учитывая ситуацию на рынке, «Астон Мартин» - одна из команд, которая может добиться этого через два-три года. В моем возрасте это важно, ведь у меня впереди нет бесконечного запаса времени. Если мы в конечном итоге станем чемпионами мира, я буду этому очень доволен, потому что я смогу сказать, что внес вклад в завоевании титула», – приводит Crash слова Алонсо.

С сезона-2023 41-летний испанец будет выступать за «Астон Мартин», в котором заменил четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

По итогам 2022 года британская команда заняла 7-е место в Кубке конструкторов.