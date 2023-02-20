Стролл может пропустить «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл может пропустить стартовый этап нового сезона «Формулы-1» — «Гран-при Бахрейна».

19 февраля Стролла с семьей видели в одной из клиник Барселоны — которую Ланс покинул с гипсом на правой руке. В случае перелома участие Стролла в «Гран-при Бахрейна», который пройдет 3-5 марта, кажется маловероятным.

Согласно заявлению «Астон Мартин», со Строллом произошел несчастный случай во время велосипедной тренировки в Испании.

Резервными пилотами «Астон Мартин» на сезон-2023 являются Фелипе Другович и Стоффель Вандорн.