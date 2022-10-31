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Сегодня, 12:56

Сайнс назвал причины неудачного выступления «Феррари» на «Гран-при Мексики»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс назвал причины неудачного выступления команды на «Гран-при Мексики».

Сайнс занял пятое место с отставанием 58 секунд от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, Шарль Леклер финишировал шестым (+68 секунд).

«У нас не было никаких технических проблем. Это главный момент — в этот уик-энд мы просто оказались слишком медленными. При этом мы хорошо знаем, на какие компромиссы были вынуждены пойти в этот уик-энд в работе с машиной, с двигателем. Знали, что будем терять скорость сильнее, чем ожидалось. Мы уступили лидеру минуту. Извлечем урок из этого опыта и постараемся продемонстрировать хороший темп на этапах в Бразилии и Абу-Даби», — приводит слова Сайнса GPblog.

Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Мексики», его сокомандник Серхио Перес — третье. Вторым в гонке стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

До конца сезона-2022 «Формулы-1» осталось два этапа: в Сан-Паулу и Абу-Даби.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/152798/sainz-remains-positive-after-p5-knew-what-compromises-we-had-to-make.html
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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