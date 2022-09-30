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30 сентября, 22:36

Сайнс: «Нас удивило, насколько неровным оказался асфальт»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что остался недоволен качество трассы в Сингапуре.

«В целом пятница сложилась нормально, мы полностью выполнили программу, проехав немало кругов. На такой трассе, как в Сингапуре, это очень важно.

Пришлось преодолевать некоторые сложности: нас, безусловно, удивило, насколько здесь неровное асфальтовое покрытие, и как неважно вела себя машина с таким дорожным просветом. Настройки были очень жесткими, но во второй сессии стало немного лучше. В любом случае, с машиной еще надо поработать, ведь похоже, что за позиции в первой шестерке разгорится очень острая борьба», — цитирует Сайнса Sky Sports.

Феррари
Карлос Сайнс
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