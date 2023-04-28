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Сегодня, 18:29

Сайнс: «Сегодня я не был готов бороться за поул. Завтра будет еще один шанс»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Азербайджана».

«Начиная с первой же практики мне не хватало темпа и уверенности в машине. Квалификация получилась сложной. А в третьем сегменте мне просто не хватило одного комплекта шин «софт». По сравнению с Австралией это та же машина, та же настройка, но по какой-то причине она чувствует себя немного иначе. Сегодня я не был готов бороться за поул. То, что поул в итоге выиграл Леклер, это отличная новость для команды. Завтра у нас будет еще один шанс», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Сайнс занял четвертое место в квалификации. Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал его сокомандник Серхио Перес.

Сессия определила стартовый порядок воскресной гонки. Квалификация к спринту и сам спринт состоятся в субботу, 29 апреля.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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