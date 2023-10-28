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Сегодня, 14:32

Сайнс: «По какой-то причине «Феррари» не удавалось подобрать правильный баланс болида»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги первой и второй практики «Гран-при Мексики». Он остался недоволен работой болида.

«Первый день вышел непростым. Честно говоря, я ожидал, что мы будем смотреться немного сильнее. Но по какой-то причине нам не удавалось подобрать правильный баланс болида. У меня были проблемы со сцеплением колес с трассой на задней оси — особенно сильно это чувствовалось на быстром круге. Сейчас нам надо сконцентрироваться на решении именно этих проблем. Шины «софт» здесь действительно очень мягкие по составу и склонны к быстрому перегреву, что также может привести к возникновению проблем», — приводит слова Сайнса Speed Week.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в двух практиках «Гран-при Мексики». Квалификация пройдет в ночь с 28 на 29 октября по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
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