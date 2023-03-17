Сайнс: «Победить «Ред Булл» трудно, но думаю, что в Джидде у «Феррари» хорошие шансы на подиум»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, беспокоят ли его технические проблемы с болидом, с которыми команда столкнулась в начале сезона.

«Конечно, мы совсем не с этого хотели начать сезон — уже получив штраф ко второму «Гран-при». Понятно, что мы не слишком рады тому, что уже в первой гонке у нас сломалась батарея и блок управления электроникой. Мы выявили слабое место. При этом мы видим такую поломку впервые за очень, очень долгое время. Так что да, случившееся стало сюрпризом. Мы постараемся все исправить, и я уверен, что команда способна справиться с этой проблемой в кратчайшие сроки», — приводит слова Сайнса Motorsport.

Сайнс также заявил, что в Саудовской Аравии команда должна бороться за место на подиуме.

«Трасса сильно отличается от того, что было в Бахрейне. Свойства асфальта, скоростной характер трассы, сила ветра — в сравнении с Бахрейном все будет иначе. Будем ли мы достаточно быстры, чтобы победить «Ред Булл»? Учитывая то, насколько быстры они были в Бахрейне, мне кажется, что победить их будет невероятно трудно. Но я думаю, что в этот уик-энд у нас есть хорошие шансы вернуться на подиум», — отметил Сайнс.

В результате сразу двух поломок блока управления электроники на этапе в Бахрейне напарник Сайнса Шарль Леклер потеряет 10 позиций на старте «Гран-при Саудовской Аравии» из-за штрафа.

Второй этап сезона-2023 «Формулы-1» пройдет с 17 по 19 марта в Джидде (Саудовская Аравия).