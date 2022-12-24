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Сегодня, 19:38

Карлос Сайнс рассказал, в чем ему нужно прибавить, чтобы претендовать на титул

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, в чем ему нужно прибавить, чтобы претендовать на титул. Гонщик завершил сезон-2022 на пятом месте в личном зачете.

«Моя цель — добиться стабильности. Я уже знаю, что необходимо для побед в гонках, однако стабильность нужна для борьбы за титул. Если едешь в группе лидеров, то в худшем случае финишируешь пятым или шестым. У нас же случились шесть или семь сходов, и потерянные очки не позволили сражаться за чемпионство — хотя верно и то, что Ферстаппен и «Ред Булл» были сильнее», — приводит слова Сайнса Autosport.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов, набрав 554 очка. Первое место заняла команда «Ред Булл» (759 очков).

Источник: Autosport
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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