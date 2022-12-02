Сайнс: «Болид «Феррари» не разрабатывался в соответствии с моими предпочтениями, я просто адаптировался»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что болид в сезоне-2022 не разрабатывался в соответствии с его предпочтениями.

Сайнс сильно уступал в скорости Шарлю Леклеру в начале прошедшего чемпионата, но потом сумел подобраться к напарнику.

«Я где-то читал о том, что при работе над развитием болида он все больше стал подходить моему стилю пилотажа. Это совершенно не так. Я просто научился управлять нашим болидом. Немного адаптировал свой стиль пилотажа.

В целом я чуть-чуть доработал базовый вариант настроек болида, чтобы по своему поведению он лучше мне подходил. Но машина не разрабатывалась в соответствии с моими предпочтениями. Так что вся эта история — фейк. Мы просто уступили «Ред Булл» и «Мерседесу» в гонке развития болидов», — приводит слова Сайнса GP Fans.

Сайнс завершил сезон-2022 на пятой позиции в личном зачете, набрав 246 очков. Чемпионом «Формулы-1» стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен (454 очка). Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место (308 очков).