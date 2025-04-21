Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:57

Хэмилтон — о проблемах с болидом: «Так будет до конца года, и это больно»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах своего болида после седьмого места на «Гран-при Саудовской Аравии».

Победителем гонки стал Оскар Пиастри из «Макларен». Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье — партнер Хэмилтона по команде Шарль Леклер.

«Гонка не принесла ничего позитивного, за исключением подиума Шарля. Это было ужасно, мне не понравилось. На первом отрезке у меня была сильная недостаточная поворачиваемость, машина не хотела поворачивать, на втором ситуация немного улучшилась, но баланс оставлял желать лучшего. Я сражаюсь с балансом, пытаюсь почувствовать машину, но нет ничего такого, чтобы я мог сказать: «Эй, вот в чем проблема». Думаю, так будет и в Майами, на данный момент ничего нельзя исправить. Так будет до конца года, и это больно. Я перепробовал буквально все, но машина просто не хотела со мной работать», — приводит RacingNews365 слова британца.

40-летний Хэмилтон с 31 баллом располагается на седьмом месте в личном зачете пилотов. В нынешнем сезоне он не поднимался выше пятого места.

Следующий этап «Формулы-1» сезона-2025 пройдет в Майами (США) со 2 по 4 мая.

Источник: RacingNews365
1
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Читайте также
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
В Алматы умерли два участника полумарафона
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя