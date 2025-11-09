Видео
9 ноября, 23:45

Хэмилтон — о сходе в Бразилии: «Живу в кошмаре уже какое-то время»

Алина Савинова

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал сход на этапе чемпионата «Формулы-1» в Бразилии.

40-летний британец повредил болид в столкновении с Карлосом Сайнсом из «Уильямс» в начале заезда. После замены антикрыла Хэмилтон вернулся на трассу, но вскоре был вынужден завершить гонку.

«Это кошмар, и я уже какое-то время в нем живу. Этот перепад между выступлением за эту потрясающую команду и последовавшим кошмаром результатов, эти взлеты и падения — это непросто. Я очень хотел принести хорошие очки команде в этот уик-энд... Я вернусь таким же сильным в следующей гонке и постараюсь отыграться», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Партнер Хэмилтона по команде Шарль Леклер также не смог финишировать на Гран-при Бразилии. Монегаск сошел с дистанции после аварии с пилотом «Мерседес» Андреа Кими Антонелли.

Победителем гонки стал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второе место занял Антонелли, третье — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

  • Дмитрий Неклюдов

    Вернусь таким же сильным - хороший сарказм ))))

    10.11.2025

