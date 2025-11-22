Хэмилтон — о квалификации: «По ощущениям «Феррари» были быстрее всех, а в итоге мы оказались 20-ми»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон разочарован результатом в квалификации на Гран-при Лас-Вегаса.

Семикратный чемпион мира занял последнее, 20-е место. Поул завоевал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — Карлос Сайнс из «Уильямс».

«Ощущения ужасные. Но сейчас я могу лишь отпустить все это и постараться отыграться завтра. Ведь с точки зрения подготовки я сделал все возможное. Я хорошо провел все практики, в третьей сессии свободных заездов машина работала отлично, а в квалификации я просто не смог проехать свой круг. По ощущениям мы были вообще быстрее всех, а в итоге оказались 20-ми. Так что да, этот сезон определенно один из самых тяжелых в карьере», — приводит Racingnews365 слова Хэмилтона.

Основная гонка в Лас-Вегасе состоится в воскресенье, 23 ноября, в 7.00 по московскому времени.