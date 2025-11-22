Сегодня, 10:56
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон разочарован результатом в квалификации на Гран-при Лас-Вегаса.
Семикратный чемпион мира занял последнее, 20-е место. Поул завоевал гонщик «Макларен» Ландо Норрис. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — Карлос Сайнс из «Уильямс».
«Ощущения ужасные. Но сейчас я могу лишь отпустить все это и постараться отыграться завтра. Ведь с точки зрения подготовки я сделал все возможное. Я хорошо провел все практики, в третьей сессии свободных заездов машина работала отлично, а в квалификации я просто не смог проехать свой круг. По ощущениям мы были вообще быстрее всех, а в итоге оказались 20-ми. Так что да, этот сезон определенно один из самых тяжелых в карьере», — приводит Racingnews365 слова Хэмилтона.
Основная гонка в Лас-Вегасе состоится в воскресенье, 23 ноября, в 7.00 по московскому времени.
Колобок Колобков
К копчёному пенсионеру вопросов то нет. И так всем было понятно, что он проиграет сезон Шарлите. Конечно такого разгрома и унижения может и не ждали, но всё равно-основные вопросы должны быть к тому, кто вывалил кучу миллионов и посадили сие в красный болид... Отмываться Скудерия будет долго и мучительно.
22.11.2025