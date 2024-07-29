Пилот «Феррари» Сайнс заключил контракт с «Уильямсом»

«Уильямс» объявил о подписании двухлетнего контракта с испанским пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.

29-летний гонщик перейдет в британскую команду в 2025 году. Партнером Сайнса по «Уильямсу» станет Александер Албон.

За всю карьеру в «Формуле-1» Сайнс одержал три победы, 23 раза поднимался на подиум и заработал более 1100 карьерных очков.

Перед началом нынешнего сезона было объявлено, что семикратный чемпион «королевских» автогонок, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в 2025 году присоединится к «Феррари» и станет напарником монегаска Шарля Леклера.