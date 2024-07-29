Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:20

Пилот «Феррари» Сайнс заключил контракт с «Уильямсом»

Карлос Сайнс.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Уильямс» объявил о подписании двухлетнего контракта с испанским пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом.

29-летний гонщик перейдет в британскую команду в 2025 году. Партнером Сайнса по «Уильямсу» станет Александер Албон.

За всю карьеру в «Формуле-1» Сайнс одержал три победы, 23 раза поднимался на подиум и заработал более 1100 карьерных очков.

Перед началом нынешнего сезона было объявлено, что семикратный чемпион «королевских» автогонок, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в 2025 году присоединится к «Феррари» и станет напарником монегаска Шарля Леклера.

Формула-1
Уильямс
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
14-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2024
Телеканал Eurosport отстранил комментатора от работы на Олимпиаде из-за сексизма
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Алонсо доволен своим выступлением в гонке «Гран-при Бельгии»