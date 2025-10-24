Видео
24 октября, 20:25

Леклер: «Мы с Хэмилтоном доверяем Вассеру. Он способен вернуть «Феррари» на вершину»

Алина Савинова

Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал беспочвенными слухи об уходе из команды руководителя Фредерика Вассера.

Ранее появилась информация о том, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер может сменить Вассера в «Скудерии».

«Важно отметить, что все эти слухи беспочвенны, а в таких случаях мы с Льюисом [Хэмилтоном] не обсуждаем их. Мы оба сходимся во мнении и знаем Фреда на протяжении многих лет. Мы оба ему доверяем и считаем его подходящим человеком, способным вернуть «Феррари» на вершину. В этом вопросе мы едины, так что нет смысла говорить об этом. Я в команде с 2019 года и знаю, что слухи подобного рода всегда преувеличены», — приводит Crash.net слова Леклера.

«Феррари» с 334 баллами занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая 7 очков «Мерседес», расположившемуся на второй строчке.

