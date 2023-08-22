Леклер поделился мнением о том, какими должны быть новые болиды «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о современных болидах «Формулы-1». Он отметил, что существует проблема увеличения массы машин.

«Я пилотировал болид 2004 года в Абу-Даби — с 50 килограммами топлива, но, безусловно, разница с актуальными машинами ощущается. Мне не нравятся тяжелые автомобили. Если говорить о юркости болида и поведении в низкоскоростных поворотах, масса чувствуется. Но должен сказать, что в средне- и высокоскоростных поворотах у нас невероятная прижимная сила в сравнении с тем, что было 12 или 13 лет назад, и это очень впечатляет», — приводит слова Леклера Autosport.

Также 25-летний гонщик сказал, что не хотел бы, чтобы масса болидов увеличивалась. В то же время он не поддерживает снижение массы, так как это навредит аэродинамике.

«Полагаю, важен баланс. Я бы не хотел, чтобы масса становилась еще больше, это точно. Но если очень сильно снизить массу, это повредит аэродинамике. Машины огромные, и они производят гораздо больше прижимной силы, чем 12 лет назад», — сказал монегаск.

В личном зачете «Формулы-1» Леклер на данный момент занимает пятое место (99 очков). Его сокомандник Карлос Сайнс идет седьмым (92 очка). В Кубке конструкторов «Феррари» располагается на четвертой строчке.