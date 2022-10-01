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1 октября, 17:27

Леклер: «Ошибся на последнем круге и не думал, что смогу завоевать поул»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации «Гран-при Сингапура», в которой он завоевал девятый поул в сезоне.

«Квалификация получилась очень сложной. Пилотировать было очень тяжело — я ошибся на последнем круге и не думал, что смогу завоевать поул, но мне хватило времени. Я очень и очень рад результату!

В нашем распоряжении не так много информации о возможностях машины в гоночных условиях на этой трассе, но если мы все сделаем идеально, то сможем победить», — цитирует Леклера Sky Sports.

Феррари
Шарль Леклер
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