Леклер: «На городских трассах всегда хочется проехать как можно больше кругов»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед «Гран-при Сингапура».

«На городских трассах всегда хочется проехать как можно больше кругов — чем их больше, тем ты быстрее. Но я не слишком тревожусь, поскольку уверен, что мы сможем хорошо провести заключительную тренировку и наверстать упущенное.

Пока сложно судить о том, на какой гоночный темп мы способны, но направление работы на тренировках было выбрано правильно, и я надеюсь, что завтра мы сможем сделать следующий шаг вперед. В любом случае, поскольку здесь очень жарко, нас ждет трудная гонка», — цитирует Леклера Sky Sports.