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30 сентября, 23:37

Леклер: «На городских трассах всегда хочется проехать как можно больше кругов»

Иван Шитик
Корреспондент

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед «Гран-при Сингапура».

«На городских трассах всегда хочется проехать как можно больше кругов — чем их больше, тем ты быстрее. Но я не слишком тревожусь, поскольку уверен, что мы сможем хорошо провести заключительную тренировку и наверстать упущенное.

Пока сложно судить о том, на какой гоночный темп мы способны, но направление работы на тренировках было выбрано правильно, и я надеюсь, что завтра мы сможем сделать следующий шаг вперед. В любом случае, поскольку здесь очень жарко, нас ждет трудная гонка», — цитирует Леклера Sky Sports.

Феррари
Шарль Леклер
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