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Сегодня, 09:50

Леклер — об итогах свободных заездов в Саудовской Аравии: «Макларен» на шаг впереди остальных»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил темп болида в свободных заездах на «Гран-при Саудовской Аравии».

Во второй практике 27-летний монегаск показал четвертое время. Лучшими по итогам тренировки стали гонщики «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри, третье место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Нам немного не хватает темпа по сравнению с машинами, которые сегодня впереди нас. Но если в субботу у нас получится сложить вместе все составляющие, мы будем ближе в квалификации. Кажется, что отрывы между нами и другими командами минимальные, но «Макларен» на шаг впереди остальных. Мы сосредоточены на собственных задачах, так что посмотрим, чего удастся добиться от машины в субботу», — приводит пресс-служба «Ф-1» слова Леклера.

В субботу, 19 апреля, состоится третья тренировка и квалификация на городской трассе в Джидде. Гонка запланирована на воскресенье, 20 апреля. Начало — 19.50 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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