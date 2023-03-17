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Сегодня, 11:26

Леклер: «90 процентов слухов вокруг «Феррари» совершенно необоснованны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что команда не обращает внимание на слухи, которые стали в последнее время регулярно появляться в прессе.

Ранее итальянски СМИ сообщали, что Леклер после неудачи в Бахрейне запросил личную встречу с президентом «Феррари» Джоном Элканном, поскольку был не уверен в правильности пути развития команды.

«Это абсолютная неправда. Вокруг команды ходит просто огромное количество слухов — и 90 процентов этих слухов совершенно необоснованны. Я не знаю, откуда эти люди берут информацию, и мне, если честно, даже не хочется тратить силы на то, чтобы выяснять это. Нам просто нужно сосредоточиться на командой работе», — приводит слова Леклера The Race.

На 41-м круге первой гонки сезона-2023 в Бахрейне, которая состоялась 5 марта, Леклер сошел с дистанции из-за технических проблем. На «Гран-при Саудовской Аравии» монегаск потеряет 10 позиций из-за штафа за замену батареи.

Второй этап сезона в Джидде пройдет с 17 по 19 марта.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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