Пилот «Формулы-1» Пиастри сломал ребро из-за ошибки в подгонке гоночного кресла

Пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри объяснил, что получил перелом ребра из-за ошибки, допущенной при подгонке гоночного кресла. 23-летний австралиец в начале августа опубликовал в социальных сетях рентгеновский снимок своей груди.

«Подгонкой сиденья мы занимались в начале года, и, вероятно, немного ошиблись. На некоторых трассах ты этого не чувствуешь, но после того, как я проехал гонки в Барселоне, Австрии и Сильверстоуне, на трех хардкорных трассах, проблема себя проявила.

Неправильная подгонка сиденья создавала давление в одной точке, и ребро в какой-то момент не выдержало. Но сейчас уже все хорошо, и мы сразу заменили сиденье. Все вернулось в норму. Я сходил на рентген на следующий день после гонки в Сильверстоуне, но совершенно точно ребро было сломано до Сильверстоуна. Скорее всего, это произошло в какой-то момент гоночного уик-энда в Австрии», — приводит F1News слова Пиастри.

21 июля Пиастри занял первое место на «Гран-при Венгрии». Для него эта победа стала первой в «Формуле-1».