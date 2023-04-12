Хюлькенберг считает, что в «Формуле-1» больше нет команд-аутсайдеров

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг оценил выступления команды в первой части сезона.

«После трех лет без постоянного места немного безумно видеть, как теперь меняются ожидания. Во всех трех гонках мы стартовали в топ-10, Кевин Магнуссен заработал первое очко нашей команды в Джидде, потом я добавил еще шесть. Так что первая часть сезона сложилась очень неплохо.

Мы видим, как четыре команды несколько оторвались от всех остальных. Но после них в середине пелотона все остальные команды ведут борьбу на равных. В «Формуле-1» больше нет команд-аутсайдеров. В борьбе в середине пелотона все решают нюансы и десятые доли секунды», — приводит слова Хюлькенберга F1-Insider.

«Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 7 очков. Лидирует «Ред Булл» (123)