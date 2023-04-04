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Сегодня, 09:51

Хюлькенберг: «Нахожусь в душевном спокойствии и наслаждаюсь работой в «Хаас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг рассказал, как проходит его возвращение в «Формулу-1».

В первых гонках сезона Хюлькенберг, который в составе «Хаас» заменил Мика Шумахера, сумел заработать 6 очков (все — на «Гран-при Австралии»).

«В данный момент я чувствую себя отлично. Я бы сказал, что нахожусь в душевном спокойствии. И я наслаждаюсь работой в этой команде. Три года вне «Формулы-1» прошли хорошо, это перерыв помог мне перезагрузиться. Это позволило мне прочистить голову, изменить свой взгляд на многие вещи, как это сделала и моя семья (Хюлькенберг стал отцом). Я довольно толстокожий, и меня не так легко вывести из равновесия. Так что да, дела у меня идут неплохо», — приводит слова Хюлькенберга GP Blog.

На «Гран-при Австралии» он занял седьмое место. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа «Формулы-1» в Мельбурне.

Макс Ферстаппен. С огоньком и искрами. Ферстаппен ушел в отрыв, несмотря на внезапный изъян «Ред Булл»

Формула-1
Хаас
Нико Хюлькенберг
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