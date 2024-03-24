Норрис о «Гран-при Австралии»: «Не ожидал оказаться на подиуме, так что я рад»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал свой результат на «Гран-при Австралии».

Британец финишировал на третьем месте. Победил пилот «Феррари» Карлос Сайнс, второе место занял его партнер по команде Шарль Леклер.

«Я чувствовал себя хорошо, сегодня мне неплохо давалась работа с шинами, мы сделали шаг вперед. Возможно, мы не ожидали оказаться на подиуме, так что я в любом случае очень рад.

Очевидно, что эта трасса подходит нам чуть лучше, поэтому мы смогли атаковать и чуть лучше разблокировать скоростные возможности болида», — сказал Норрис после гонки.

С личным зачетом сезона-2024 можно ознакомиться на сайте «СЭ».