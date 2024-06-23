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Сегодня, 19:22

Норрис: «Я должен был выигрывать гонку, но провалил старт»

Руслан Минаев
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис прокомментировал результаты «Гран-при Испании».

Британец занял второе место, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

«Я должен был выигрывать гонку. Я провалил старт, тут все просто. Машина сегодня была невероятна. Мы были самыми быстрыми на трассе, вне всяких сомнений. Просто я все проиграл на старте», — цитирует Норриса Sky Sports.

С 219 очками Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» в текущем сезоне. На второе место поднялся Норрис (150 очков), третьим идет Шарль Леклер из «Феррари» (148).

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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