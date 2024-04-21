Норрис: «Удивил недостаток темпа у «Феррари». Думал, окажусь позади на 35 секунд»

Сегодня, 13:40
Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о пятом этапе сезона — «Гран-при Китая».
Британец финишировал на втором месте. Победителем стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), третьим — Серхио Перес («Ред Булл».
«Меня многое удивило: недостаток темпа у «Феррари», наш хороший темп и, думаю, наш темп в сравнении со скоростью «Ред Булл», что было поразительно.
Я поспорил насчет того, насколько далеко мы окажемся позади «Феррари». Думал, что где-то в районе 35 секунд — и я сильно ошибался. Рад, что ошибся в ставках. Хороший день для всей команды», — сказал Норрис после гонки.