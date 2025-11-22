Видео
Сегодня, 09:24

Норрис — о квалификации на этапе в Лас-Вегасе: «Это было чертовски нервно! Я чуть не врезался в стену»

Алина Савинова

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился эмоциями от завоевания поула на Гран-при Лас-Вегаса.

Вторым в квалификации стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим — Карлос Сайнс из «Уильямс».

«Это было чертовски нервно! Я не знал, что после меня уже никто не закончит круг. На трассе было скользко. Если чуть неверно наедешь на бордюр, как это сделал я, то тебя заносит и ты можешь потерять машину. Я чуть не врезался в стену! В итоге проехал достаточно хорошо для первого места. Не самые приятные условия, но я рад, что дождь прекратился и мы смогли получить хорошую квалификацию», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Основная гонка в Лас-Вегасе состоится в воскресенье, 23 ноября, в 7.00 по московскому времени.

Норрис возглавляет личный зачет пилотов с 390 очками. Он на 24 очка опережает своего партнера по команде Оскара Пиастри, идущего вторым, и на 49 баллов — Макса Ферстаппена из «Ред Булл», у которого третья позиция.

