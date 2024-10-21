Норрис — о штрафе после инцидента с Ферстаппеном: «Правила устанавливаю не я, так что...»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис после «Гран-при США» ответил на вопрос о том, стоило ли ли ему вернуть позицию гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, чтобы избежать 5-секундного штрафа.

24-летний британец за четыре круга до финиша обошел трехкратного чемпиона мира, выехав за пределы трассы. Стюарды добавили пять секунд к результату Норриса. Таким образом, пилот «Макларен» переместился с третьей на четвертую позицию.

«Это нельзя узнать. Судьи не могли вынести вердикт в течение нескольких кругов, так что это, очевидно, нелегкое решение. Я старался. Макс тоже выехал за пределы трассы. Если он выезжает за границы трассы, то очевидно, перестарался и тоже получил преимущество. Но правила устанавливаю не я, так что...» — приводит Sky Sports слова Норриса.

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» с 354 очками. Норрис, идущий вторым, теперь отстает от нидерландца на 57 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 25 по 27 октября в Мексике.