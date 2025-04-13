Норрис — о «Гран-при Бахрейна»: «Пиастри обгонит всех на круг, а я постараюсь финишировать вторым»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис признался, что не рассчитывает на победу на «Гран-при Бахрейна».

25-летний британец будет стартовать с шестой позиции. Поул завоевал его партнер по команде Оскар Пиастри.

«Подиум — это лучшее, на что я могу рассчитывать. Не думаю, что выиграю гонку. Полагаю, Оскар обгонит всех на круг, а я постараюсь финишировать вторым. На этой трассе есть возможности для обгонов, здесь можно поиграть со стратегией, в отличие от «Сузуки». За счет андерката можно отыграть 3-4 секунды. Посмотрим, что мы сможем сделать», — заявил Норрис.

Гонка на «Гран-при Бахрейна» пройдет в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 18.00 по московскому времени.