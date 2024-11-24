Норрис: «Ферстаппен заслужил победу, он провел невероятный сезон»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поздравил своего соперника Макса Ферстаппена из «Ред Булл» с завоеванием четвертого титула.

На прошедшем «Гран-при Лас-Вегаса» нидерландец финишировал впереди британского гонщика, лишив его тем самым математических шансов на победу в чемпионате. За два этапа до финала сезона-2024 на счету Ферстаппена 403 очка, в активе Норриса 340 баллов.

«Поздравляю Макса. Мы понимали, что для нас чемпионат на 100 процентов закончен, хотя всегда остается небольшая надежда. Но он провел невероятный сезон. Макс заслужил победу, он пилотировал лучше меня и заслужил это больше, чем кто-либо другой. У Макса просто нет слабых мест. Когда у него лучший болид, он доминирует, когда лучшей машины нет, он всегда на уровне», — сказал Норрис в эфире F1 TV.

До этого Ферстаппен выигрывал чемпионат мира по кольцевым автогонкам в 2021, 2022 и 2023 годах. 27-летний нидерландец стал пятым гонщиком в истории «Формулы-1», которому удалось завоевать четыре или более титула подряд.