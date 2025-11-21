Норрис — о свисте фанатов в свой адрес: «Мне все равно, пока я выигрываю»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис заявил, что воспринимает свист болельщиков в свой адрес как хороший знак.

26-летний британец выиграл последние два этапа чемпионата «Формулы-1»: в Мексике и Бразилии. Во время церемонии награждения на подиуме зрители освистали его после каждой из гонок.

«Когда ты на вершине, многие хотят тебя сбросить. Им не хочется видеть твою победу. Воспринимаю это как хороший знак. А вообще, это просто смешно. На подиуме в Бразилии мне было действительно приятно. Чувствуешь, что делаешь все правильно. Мне все равно, пока я выигрываю. Когда я уверен, что делаю все правильно, меня не волнует все остальное», — цитирует Норриса The Guardian.

Норрис лидирует в личном зачете пилотов с 390 очками. Он на 24 очка опережает своего партнера по команде Оскара Пиастри, который располагается на втором месте.