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1 ноября, 23:36

Пиастри подтвердил готовность отдать Норрису победу в спринте: «Ландо очки нужны гораздо больше»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что готов уступить победу своему партнеру по команде Ландо Норрису в субботнем спринте, если это потребуется.

Пиастри выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Бразилии», Норрис стал вторым. Третье место занял Шарль Леклер из «Феррари». У гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, с которым Норрис борется за титул, — четвертый результат.

«Я говорил о готовности отказаться от победы в пользу Норриса с самого начала, когда мы впервые обсуждали это. Было бы здорово победить, но мы говорим о разнице в одно очко, да и это не главная гонка. Ландо очки в общем зачете нужны гораздо больше, чем мне, но я бы все равно хотел победить. Если я приложу достаточно усилий и продемонстрирую хороший темп — уверен, это не останется без внимания, но посмотрим», — приводит Sky Sports слова Пиастри.

Спринт в Сан-Паулу пройдет в субботу, 2 ноября, в 17.00 по московскому времени.

Ферстаппен продолжает занимать первое место в личном зачете «Формулы-1» с 362 очками. Отставание идущего вторым Норриса от нидерландца составляет 47 очков.

Источник: Sky Sports
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри

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