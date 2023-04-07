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Сегодня, 17:41

Норрис назвал самую главную слабость «Макларена» в этом сезоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал главную слабость команды в этом сезоне.

«Наша скорость на прямых настолько плоха, что, я думаю, отсутствие DRS нам даже помогает. Нас до сих пор шокирует, насколько плохо мы работаем с DRS и насколько мы тяговиты, когда и используем DRS. Мы выигрываем несколько км/ч, но некоторые другие машины выигрывают 10-15 км/ч, и для нас это совсем другой уровень. Субботы для нас сейчас большая слабость, особенно с четырьмя зонами DRS, как в Австралии, это не в нашу пользу. Но мы все понимаем и упорно работаем над тем, чтобы понять, как сделать это лучше и эффективнее», — приводит слова Норриса Racingnews365.

После трех этапов «Формулы-1» сезона-2023 «Макларен» занимает пятое место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков. Четвертый этап пройдет с 28 по 30 апреля в Баку (Азербайджан).

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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