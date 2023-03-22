Ландо Норрис: «На самом деле у «Макларена» все не так плохо, как может показаться»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о положении команды на старте сезона-2023.

«Да, первый опыт борьбы с Оскаром Пиастри получился интересным, мне понравилось. Команда сказала мне не слишком жестко с ним бороться, так что в итоге я его пропустил. Возможно, я бы и сам сумел достать «Уильямс». Но в итоге да, я пропустил Оскара, чуть облегчив ему жизнь. Дал ему шанс попробовать обогнать «Уильямс», и он им воспользовался. Вероятно, если бы мы боролись за очки, все было бы немного иначе, но когда речь о 16-17 позиции…

На самом деле я не думаю, что у «Макларена» все настолько плохо. Ситуация мало чем отличается от прошлогодней, скорее мы даже стали чуть лучше. Просто плотность в пелотоне заметно выросла. У нас часто возникают проблемы — у нас были проблемы с надежностью в первой гонке, потом моя ошибка в квалификации, у Оскара тоже были проблемы», — приводит слова Норриса GP Today.

Норрис в двух прошедших гонках «Формулы-1» не набрал ни одного очка и пока занимает последнее, 20-е место. «Макларен» занимает 10-е место в Кубке конструкторов (0 очков).