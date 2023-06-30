Норрис: «Я мог быть третьим, но допустил небольшую ошибку»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации «Гран-при Австрии», в которой занял четвертую позицию.

«Я очень доволен, ребята отлично поработали, чтобы привезти сюда все нужные новые детали, и это сразу здорово сработало. Здесь сложно атаковать на максимуме, последний поворот очень сложный, потому что тебе приходится заезжать на внутренний поребрик и машина начинает вести себя немного нервно, и в результате я немного промахнулся мимо апекса.

Я чуть не обделался, потому что подумал, что выехал за пределы трассы и нарушил границы, из-за чего чуть сбросил темп. Случившееся определенно стоило мне третьей позиции, что немного расстраивает, ведь я мог оказаться на месте Карлоса. Но в целом я все равно доволен четвертой позицией», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии». Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третья строчка у его сокомандника Карлоса Сайнса. Сессия определила стартовый порядок воскресной гонки.