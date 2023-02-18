Норрис: «Я не самый терпеливый парень, но этому качеству надо бы научиться, когда ты выступаешь в «Формуле-1»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о настрое на предстоящий сезон «Формулы-1».

«Я выступаю в «Формуле-1» и хочу побеждать уже сейчас, хочу, чтобы команда выступала лучше. Мы должны быть способны выигрывать чемпионаты, это произойдет уже скоро — я бы сказал, что для этого у «Макларен» есть все необходимое.

Это воодушевление в какой-то мере маскирует тот факт, что сейчас мне необходимо запастись терпением. В настоящее время у нас нет всего, что нужно, чтобы побеждать в гонках и на равных соперничать с лучшими командами мира. Но если мы прибавим во всех областях, то сможем выступать на более высоком уровне

Возможно, я не самый терпеливый парень, но этому качеству надо бы научиться, когда ты выступаешь в «Формуле-1», — цитирует Норриса The Race.