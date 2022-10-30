Расселл считает, что «Мерседес» можем победить «Ред Булл» на «Гран-при Мексики»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл оценил шансы на победу команды на «Гран-при Мексики».

«Я считаю, что в этот уик-энд у нас быстрейшая машина. Если у тебя быстрейшая машина, нет причин полагать, что невозможно выиграть гонку. В квалификации Макс выступил превосходно, что он стабильно делает неделю за неделей. Но обогнать его будет очень трудно — «Ред Булл» отыгрывают где-то три десятые на прямой. Безусловно, мы можем победить их, определенно. Однако не думаю, что получится совершить обгон на трассе — надо работать со стратегией», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, второе и третье место заняли пилоты «Мерседес» Расселл и Льюис Хэмилтон. Гонщики «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер заняли пятое и седьмое место соответственно.

Главная гонка «Гран-при Мексики» пройдет 30 октября и начнется в 23.00 мск.