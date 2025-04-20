Расселл: «Разговаривал с Ферстаппеном — мы оба считаем «Макларен» явным фаворитом»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл ответил, кого считает фаворитом «Гран-при Саудовской Аравии».

27-летний британец занял третье место в квалификации. Первым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым — Оскар Пиастри из «Макларен».

«Думаю, все зависит от первого поворота. Я разговаривал с Максом. Мы оба считаем, что «Макларен» — явный фаворит, у них определенно преимущество по темпу относительно остальных. Если Оскару удастся выйти в лидеры, то, вероятно, вы увидите повтор гонки в Бахрейне. Если мы останемся в том же порядке, в каком квалифицировались, то вплоть до пит-стопов может получиться плотная борьба», — приводит Racer слова Расселла.

Гонка на «Гран-при Саудовской Аравии» состоится в воскресенье, 20 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.