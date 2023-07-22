Хэмилтон о поуле на «Гран-при Венгрии»: «Потрясающее чувство — я так кричал, что потерял голос»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился эмоциями после завоевания поула на «Гран-при Венгрии».

Британец опередил Макса Ферстаппена из «Ред Булла» на 0, 003 секунды.

«Последние полтора года были безумными.

Я потерял голос — так кричал в машине! Потрясающее чувство. Я так благодарен, что нахожусь здесь — команда очень упорно трудилась. В этот раз мы так старались оказаться на поуле. Ощущения как в первый раз.

Я не ожидал, что буду сражаться за поул, и на последней попытке ехал на пределе возможностей, у меня ничего не оставалось.

Это был трудный период для каждого члена команды. Случались взлеты и падения, настоящие американские горки. Никто из нас не терял веры. Мы едины и пытаемся повернуть развитие болида в верном направлении», — сказал Хэмилтон после квалификации.

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.