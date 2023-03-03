Пилот «Мерседес» Рассел считает, что «Ред Булл» выиграет «Гран-при Бахрейна»

Пилот «Мерседес» Джордж Рассел поделился ожиданиями от «Гран-при Бахрейна», первого этапа сезона-2023 «Формулы-1».

«Я думаю, что тесты, безусловно, являются хорошим показателем для всех нас, но дело в том, что, пока мы не доберемся до квалификации и до гонки, мы не будем иметь реального представления о болидах. Думаю, справедливо будет сказать, что «Ред Булл» в этот уик-энд в Бахрейне находится в своей собственной лиге. Будет хорошая борьба за второе место, вероятно, между «Феррари» и «Астон Мартин», — приводит слова Рассела Motorsportweek.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. В пятницу состоится первая свободная практика, начало — в 14.30 мск.