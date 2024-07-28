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Сегодня, 19:39

Расселл — о «Гран-при Бельгии»: «Если бы обстоятельства сложились иначе — Хэмилтон выиграл бы гонку»

Руслан Минаев
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал победу на «Гран-при Бельгии».

Гонщик опередил партнера по команде Льюиса Хэмилтона на 0,605 секунды.

«Ощущения от болида потрясающие. Начиная с вечера пятницы, мы внесли много изменений. Шины были в отличном состоянии. Я продолжал говорить: «Думаю, мы можем проехать с одним пит-стопом».

Стратегия отлично сработала. Льюис [Хэмилтон] хорошо поработал. Он действительно контролировал эту гонку. Если бы обстоятельства сложились иначе, то, я уверен, он бы забрал эту победу», — сказал Расселл после гонки.

Следующий этап пройдет в Нидерландах 23–25 августа.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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