Расселл — о трассе в Лас-Вегасе: «На первых кругах ты словно едешь по льду, видно грязь»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги двух практик «Гран-при Лас-Вегаса».

«Здорово наконец поездить после довольно длинного дня. Трасса вполне быстрая. Вероятно, тут самая высокая максимальная скорость из всех трасс в году. Ночные гонки весьма впечатляют. Думаю, это будет интересный уик-энд. Трасса с течением времени меняется. На первых кругах ты словно едешь по льду, сцепления нет, видно грязь и пыль. С каждым кругом ты учишься и едешь быстрее, сама трасса становится быстрее. Меняются точки торможения», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

Также гонщик отметил, что в этот уик-энд команда столкнулась с гранулированием, с которым никогда ранее не имела дела. Расселл считает, что при таких низких температурах, как в Лас-Вегасе, если кому-то удастся удерживать шины в рабочем окне, то сможет использовать стратегию с одним пит-стопом.

Лучшим во второй практике стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второе место занял его напарник Карлос Сайнс, третье — гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Квалификация «Гран-при Лас-Вегаса» пройдет 18 ноября. Начало — в 11.00 мск.