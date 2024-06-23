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Сегодня, 19:28

Хэмилтон — о первом подиуме в сезоне: «Стратегия и пит-стопы на «Гран-при Испании» были идеальными»

Руслан Минаев
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты «Гран-при Испании».

Британец завоевал первый подиум в сезоне. Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Ландо Норрис из «Макларен».

«Хороший день, приличный уик-энд. Должен сказать большое спасибо команде, которая так упорно тренировалась. Стратегия и пит-стопы были действительно идеальными», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Гонщик занял 198-й подиум в карьере. Этот показатель является рекордным в истории «Формулы-1».

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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