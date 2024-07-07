Хэмилтон: «Хотел выиграть гонку для «Мерседеса», потому что люблю и ценю свою команду»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на «Гран-при Великобритании».

«С 2021 года я каждый день просыпаюсь и стараюсь тренироваться, чтобы сосредоточиться на своей цели и работать настолько усердно, как только могу.

Это моя последняя гонка с этой командой здесь — на «Гран-при Великобритании». Я так хотел выиграть ее для них, потому что я люблю и очень сильно ценю их. Я благодарен всем моим партнерам в «Мерседес» и вообще всем в команде, а также нашим невероятным фанатам», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон победил на этапе «Формулы-1» впервые с 2021 года. Тогда он финишировал первым на «Гран-при Саудовской Аравии» в декабре 2021-го.

Хэмилтон установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед на одном этапе, выиграв гонку в Сильверстоуне в девятый раз.