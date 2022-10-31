Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон оценил свое второе месте на «Гран-при Мексики».

«Потрясающие зрители. Определенно было немного неловко слышать свист весь день. Тем не менее я очень люблю Мексику и людей здесь. Какой же потрясающий этап они организовали в этот уик-энд!

На первом отрезке я был очень близок к Ферстаппену, но, полагаю, «Ред Булл» сегодня был слишком быстрым и, наверное, применил лучшую стратегию. Поздравляю Макса. Здорово, что я на подиуме и разделил два «Ред Булл», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Мексики», его сокомандник Серхио Перес — третье.

21-й этап «Формулы-1» пройдет с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу (Бразилия).