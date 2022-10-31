Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:24

Хэмилтон — о втором месте в Мексике: «Ред Булл» был слишком быстрым и выбрал лучшую стратегию»

Хэмилтон оценил свое второе месте на «Гран-при Мексики»
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон оценил свое второе месте на «Гран-при Мексики».

«Потрясающие зрители. Определенно было немного неловко слышать свист весь день. Тем не менее я очень люблю Мексику и людей здесь. Какой же потрясающий этап они организовали в этот уик-энд!

На первом отрезке я был очень близок к Ферстаппену, но, полагаю, «Ред Булл» сегодня был слишком быстрым и, наверное, применил лучшую стратегию. Поздравляю Макса. Здорово, что я на подиуме и разделил два «Ред Булл», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Мексики», его сокомандник Серхио Перес — третье.

21-й этап «Формулы-1» пройдет с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу (Бразилия).

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/32017/12734382/mexico-city-grand-prix-live-updates-as-max-verstappen-george-russell-lewis-hamilton-start-at-front
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
1
Читайте также
Овечкин обогнал великого Эспозито. Но в этой гонке он только 72-й
Головин добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мэр Белгорода подал в отставку
Момент обрушения моста в Индии попал на видео
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Перес: «К сожалению, неудачный пит-стоп не позволил обойти Хэмилтона на «Гран-при Мексики»

Ферстаппен заявил, что устал терпеть постоянное неуважение